Таджикский боец надел после победы на турнире в Москве футболку с портретом шаха Масуда
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Боец из Таджикистана Самандар Муродов завоевал пояс в полусреднем весе лиги Eagle FC. В четвертом раунде титульного поединка он победил Максима Швеца техническим нокаутом. Поединок состоялся на совместном турнире Fight Nights и EFC памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Свой бой Муродов завершил с травмой правого плеча. После победы он надел футболку с изображением шаха Масуда, который являлся афганским полевым командиром, министром обороны Афганистана (1992 — 1996), а также входил в организацию «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).
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