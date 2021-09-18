Таджикский боец надел после победы на турнире в Москве футболку с портретом шаха Масуда

Боец из Таджикистана Самандар Муродов завоевал пояс в полусреднем весе лиги Eagle FC. В четвертом раунде титульного поединка он победил Максима Швеца техническим нокаутом. Поединок состоялся на совместном турнире Fight Nights и EFC памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

Свой бой Муродов завершил с травмой правого плеча. После победы он надел футболку с изображением шаха Масуда, который являлся афганским полевым командиром, министром обороны Афганистана (1992 — 1996), а также входил в организацию «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).