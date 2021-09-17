Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Гаджиев анонсировал бой Василевского и Сантоса в Сыктывкаре

19:47
Теги:

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев анонсировал турнир в Сыктывкаре. На соревнованиях сразятся Вячеслав Василевский и Марсио Сантос.

«Сегодня будет жарко в "Крокусе", за это отвечают Нариман Аббасов и Шамиль Завуров, а также все участники боевого вечера!

Самое время сделать первый анонс предстоящего турнира в Сыктывкаре, Республика Коми. Главный бой сведет в клетке Славу Василевского и Марсио Сантоса. Оба красавцы, и обоим есть что доказывать, зрелище обещает быть ярким!» — заявил Гаджиев.

Встреча состоится 27 ноября на Кубке главы Республики Коми.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Упущенный год или необходимая школа? Что дала академия Плющенко Трусовой и Косторной
Экс-форвард «Челси» Демба Ба прокомментировал то, что только легионеры «Зенита» встали на колено перед матчем в Лондон
Губерниев рассказал о своей зарплате на «Матч ТВ»
Где окажется Гусев? Кем усилится тонущий «Ак Барс»? Свежие инсайды КХЛ
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд