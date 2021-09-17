Гаджиев анонсировал бой Василевского и Сантоса в Сыктывкаре

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев анонсировал турнир в Сыктывкаре. На соревнованиях сразятся Вячеслав Василевский и Марсио Сантос.

«Сегодня будет жарко в "Крокусе", за это отвечают Нариман Аббасов и Шамиль Завуров, а также все участники боевого вечера!

Самое время сделать первый анонс предстоящего турнира в Сыктывкаре, Республика Коми. Главный бой сведет в клетке Славу Василевского и Марсио Сантоса. Оба красавцы, и обоим есть что доказывать, зрелище обещает быть ярким!» — заявил Гаджиев.

Встреча состоится 27 ноября на Кубке главы Республики Коми.