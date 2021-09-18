Завуров проиграл в последнем бою в карьере
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Состоялся главный бой турнира Fight Nights и EFC памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Российский боец Шамиль Завуров, старший товарищ Хабиба, потерпел поражение от азербайджанца Наримана Аббасова. Бой завершился в первом раунде нокаутом.
Теперь на счету Аббасова 27 побед и 3 поражения, а у Завурова — 40 побед и 7 поражений.
Стоит отметить, что для Завурова этот бой был последним в карьере.
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