Сын Андерсона Силвы нокаутировал соперника за 12 секунд в дебютном бою по кикбоксингу
14:17
Калил Силва, сын бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы, дебютировал в любительском кикбоксинге.
Поединок прошел в рамках калифорнийского промоушена Fighters Rep и продолжился всего 12 секунд.
В ноябре прошлого года Силва-старший покинул UFC, после чего перешел в профессиональный бокс. В настоящее время у него имеется победа раздельным решением судей над экс-чемпионом мира Хулио Сезаром Чавесом. Ранее стало известно, что 11 сентября «Паук» подерется против экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Тито Ортиса.
Laser Focus ??. #Kickboxing #SilvaMTC #Debut pic.twitter.com/fmG7I2ngP8— Kalyl Silva (@officialkalyl) August 16, 2021
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