На ACA 127 будут допущены зрители в ограниченном количестве

Турнир ACA 127, запланированный на 28 августа в краснодарском «Баскет Холл», пройдет в присутствии зрителей.

В связи с действующими в регионе ограничениями, всего на мероприятие будет допущено 500 человек, включая участников турнира, сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«Эта мера принята в соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края, продлившим режим повышенной готовности, — сказал Яценко. — В настоящий момент продажи билетов на ACA 127 закрыты в связи с тем, что исчерпана допустимая квота болельщиков».

Турнир пройдет 28 августа в Краснодаре. В главном бою действующему чемпиону ACA в наилегчайшем весе Азамату Керефову предстоит защита титула против Расула Албасханова.