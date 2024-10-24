Сульянов подписал контракт на поединок с Бадаевым

Глава Hardcore Анатолий Сульянов подписал контракт на бой по правилам грэпплинга с вице-президентом ACA Асланбеком Бадаевым.

«Ничего личного, это просто бизнес», — написал Сульянов в социальных сетях.

Организацией противостояния займется президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Сульянов в этом году вызвал Бадаева на схватку, но затем стал уклоняться от нее. Позже он назвал сумму 30 миллионов рублей, которую хотел бы получить за эту встречу, а затем сообщил, что заслуживает все 50 миллионов.