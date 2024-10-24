Нганну не исключил, что подерется против Джона Джонса

Бывший чемпион UFC, действующий боец PFL Фрэнсис Нганну оценил вероятность проведения поединка против американца Джона Джонса.

Ранее председатель главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх признался, что хочет организовать бой между Нганну и Джонсом.

«Есть шанс, что мы однажды подеремся. Не могу точно сказать, какова вероятность [что поединок состоится], но она есть. Этот поединок также интересен и Турки Аль аш-Шейху. А его не так много чего интересует», — приводит слова Нганну Mirror.

20 октября амерунец в главном поединке PFL Battle of the Giants победил бразильца Ренана Феррейру. На счету 38-летнего Нганну 21 бой, в которых он одержал 18 побед и потерпел 3 поражения.