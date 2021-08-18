Ти Джей Диллашоу: «Не уверен, что Стерлинг будет прежним после серьезной операции шеи»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу допускает, что у Алджамейна Стерлинга могут быть проблемы после операции на шею.

«Честно, я не уверен, что Стерлинг будет прежним после такой серьезной операции. Замена диска в шее — это очень и очень серьезно.Будет ли у него прежняя гибкость шеи? Я не доктор, конечно, но не уверен, что он будет прежним. Да и в целом, мне кажется, Ян уже просчитал его. Ударка Стерлинга не очень глубока, поэтому ему будет тяжело», — сказал Диллашоу в интервью Submission Radio.