Ти Джей Диллашоу: «Не уверен, что Стерлинг будет прежним после серьезной операции шеи»
18 августа 2021, 23:49
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу допускает, что у Алджамейна Стерлинга могут быть проблемы после операции на шею.
«Честно, я не уверен, что Стерлинг будет прежним после такой серьезной операции. Замена диска в шее — это очень и очень серьезно.Будет ли у него прежняя гибкость шеи? Я не доктор, конечно, но не уверен, что он будет прежним. Да и в целом, мне кажется, Ян уже просчитал его. Ударка Стерлинга не очень глубока, поэтому ему будет тяжело», — сказал Диллашоу в интервью Submission Radio.
Реванш Стерлинга с Петром Яном пройдет 30 октября на UFC 267.
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