Суд отказал Веласкесу в освобождении под залог

Суд округа Санта-Клара отказал бывшему чемпиону UFC в тяжелом весе Кейну Веласкесу (14-3) в просьбе об освобождении под залог, сообщает MMA Junkie.

Слушание, которое прошло в понедельник, длилось около 30 минут. В зале суда также присутствовали бывший чемпион UFC в супертяжелом весе Даниэл Кормье и главный тренер Американской академии кикбоксинга Хавьер Мендес.

Веласкес был арестован 1 марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который ранее обвинялся в растлении малолетнего. Гуларте надругался над дочерью Веласкеса.