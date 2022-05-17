Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 05:06

Суд отказал Веласкесу в освобождении под залог

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Суд округа Санта-Клара отказал бывшему чемпиону UFC в тяжелом весе Кейну Веласкесу (14-3) в просьбе об освобождении под залог, сообщает MMA Junkie.

Слушание, которое прошло в понедельник, длилось около 30 минут. В зале суда также присутствовали бывший чемпион UFC в супертяжелом весе Даниэл Кормье и главный тренер Американской академии кикбоксинга Хавьер Мендес.

Веласкес был арестован 1 марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который ранее обвинялся в растлении малолетнего. Гуларте надругался над дочерью Веласкеса.

UFC
0
Читайте также
Бойкот Олимпиады-1984. Унижение американцев или глупость советских начальников?
Бобровский против Василевского, Панарин против Свечникова и его «кучки придурков». Русские разборки в четвертьфинале Кубка Стэнли-2022, расписание, прогнозы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чейл Соннен: «Волкановски является величайшим полулегковесом в истории»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости