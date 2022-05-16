Чейл Соннен: «Волкановски является величайшим полулегковесом в истории»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что Александр Волкановски (23-1), а не Макс Холлоуэй (23-6) является величайшим полулегковесом в истории.

«Волкановски только что сказал: «Если я в третий раз побью Макса Холлоуэя, то стану величайшим полулегковесом всех времен». Мне нравится это, потому что я впечатлен тем, как часто он дерется, остается голодным чемпионом, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Он думает, что ему есть что доказывать. Думает, что еще не всего добился в полулегком. Он ошибается. Волкановски уже является величайшим полулегковесом в истории. Глупо говорить, что ты хочешь в третий раз побить парня, которого уже дважды избивал. В этом нет никакого смысла».

Волкановски в следующем поединке встретится с Холлоуэем 3 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Волкановски дважды дрался с Холлоуэем. В первом бою, который состоялся 14 декабря 2019 года на UFC 245, австралиец победил единогласным решением судей (48-47, 50-45, 48-47). Во втором поединке, который прошел 11 июля 2020 года, Волкановски одержал победу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).