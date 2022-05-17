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Сегодня, 06:07

Харитонов назвал Тищенко фаворитом в бою против венесуэльца Сермено

Харитонов заявил, что Тищенко всегда себя держит в форме
Роман Шишов
Корреспондент
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Боец ММА Сергей Харитонов считает, что двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко является фаворитом в поединке против экс-чемпиона мира по версии WBA венесуэльца Нехомара Сермено.

Их бой станет одним из главных событий турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске, который пройдет 27 мая.

«Конечно, он давно уже не боксировал, но я думаю, что он всегда себя держит в форме. Однозначно, он фаворит. Будем болеть, посмотрим, как он себя проявит на профессиональном ринге», — цитирует РЕН ТВ Харитонова.

Главным событием боксерского вечера в Омске 27 мая станет поединок между Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем.

В соглавном бою чемпион России, Европы и мира по боевому самбо Михаил Мохнаткин встретится с Иваном Штырковым.

Также звезда поп-MMA Брюс Хлебников выйдет на ринг против Павла Шульского.

Источник: https://ren.tv/news/sport/976002-kharitonov-vyskazalsia-o-debiute-tishchenko-na-professionalnom-ringe
Алексей Тищенко
Сергей Харитонов
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