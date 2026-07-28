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Суд не принял иск Емельяненко на 13 миллионов рублей по поводу книги

Павел Лопатко
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Останкинский суд Москвы отказался принять к рассмотрению и оставил без движения иск бывшего бойца и почетного президента Союза ММА России Федора Емельяненко к писательнице Анастасии Ивановой и издательству «АСТ», сообщает ТАСС.

В суде уточнили, что иск не приняли к производству по существу из-за процессуальных нарушений.

Из искового заявления следует, что в 2025 году издательство «АСТ» в серии «Звезды отечественного спорта для детей» издало книгу «Легенда ММА — Федор Емельяненко» (автор — Иванова А. А., псевдоним — Аля Рогожина). На обложке книги размещено фото истца, а его имя использовано в названии и оформлении; книга распространяется через книжные магазины и маркетплейсы, включая онлайн-платформы (в электронном, аудио- и печатном форматах).

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По утверждению Емельяненко, он не давал издательству согласия на использование своего изображения на обложке и в промоматериалах, а также на коммерческое использование своего имени в составе товара и его продвижении. Спортсмен требует солидарно взыскать с ответчиков 12,6 миллиона рублей в счет упущенной выгоды и 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, обязать прекратить распространение и рекламу книги в текущем оформлении, удалить его изображение из всех промоматериалов во всех каналах распространения (включая маркетплейсы и социальные сети), а также обеспечить изъятие из оборота и прекращение реализации экземпляров книги.

В издательстве сообщили, что книга Ивановой «Легенда ММА — Федор Емельяненко» снята с продажи в связи с претензией со стороны бойца. Уточняется, что тираж спорной книги составил около двух тысяч экземпляров. Согласно данным из открытых источников, «Легенда ММА — Федор Емельяненко» входит в созданную Ивановой серию «Звезды отечественного спорта для детей», в рамках которой также изданы книги о боксере Дмитрии Биволе, теннисистке Марии Шараповой и хоккеисте Александре Овечкине.

Источник: ТАСС
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Федор Емельяненко
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