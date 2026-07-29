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Бой Михайлова и Шишкина возглавит турнир Ural FC 13 в Перми

Сергей Ярошенко

Бой между россиянами Никитой Михайловым и Сергеем Шишкиным возглавит турнир Ural FC 13.

Мероприятие пройдет 29 августа в Перми.

На счету 27-летнего Михайлова 12 побед и 4 поражения. 23-летний Шишкин одержал 7 побед при 1 поражении.

Всего на турнире Ural FC 13 состоятся 13 поединков по правилам ММА и кикбоксинга. В соглавном событии вечера по правилам К-1 Дарья Кувакина встретится с турчанкой Бейзой Четинкая. Кирилл Степаненко проведет бой с белорусом Виктором Покало, а соперник Алексея Чукманова будет объявлен позднее.

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Никита Михайлов
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