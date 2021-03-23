Стипе Миочич: «В бою с Нганну планирую весить где-то 105 кг»

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич поделился ожиданиями от реванша с Франсисом Нганну.

«Я не помню, пересматривал ли первый бой, это было уже три года назад. Точно знаю, что с тех пор я стал эффективнее. Лучше понимаю свое тело, прибавил в скорости и силе. Правильно питаюсь, моя жена отлично готовит, принимаю спортпит-добавки, на которые раньше никогда не обращал внимания, пью воду. Делаю правильные вещи. Он [Нганну] тоже прибавил, его кардио стало лучше, он прошел лагерь в очень хорошем зале.

Самый ли он тяжело бьющий соперник в моей карьере? У него тяжелый удар. Тяжелый. Помню, что все мое лицо было разбито после первого раунда, хотя я выдержал шторм и увел бой туда, куда нужно.

Планирую весить в бою где-то 233 фунта [105,68 кг]. Трилогия с Кормье? Я рад, что она закончилась. Два с половиной года... Это было похоже на отношения с женщиной — вы то сходитесь, то расходитесь. Он прекрасный парень, семьянин, хороший представитель нашего спорта, желаю ему всего наилучшего», — сказал Миочич в интервью ESPN.

Реванш Миочича и Нганну пройдет 27 марта на UFC 260 в Лас-Вегасе. В первом поединке в январе 2018-го победил Миочич единогласным решением.