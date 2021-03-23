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Хабиб Нурмагомедов будет секундантом своего брата в ближайшем поединке

21:56
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов будет секундировать своего троюродного брата Абубакара Нурмагомедова в поединке 27 марта в США, сообщил российский боец 23 марта.

«В углу будут Хавьер Мендес, Хабиб и Умар [Нурмагомедовы]», — цитирует Абубакара Нурмагомедова ТАСС.

На турнире UFC 260 Абубакар Нурмагомедов проведет бой против американца Джареда Гудена. На счету россиянина 15 побед, три поражения и одна ничья в ММА.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10977269

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