Хабиб Нурмагомедов будет секундантом своего брата в ближайшем поединке

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов будет секундировать своего троюродного брата Абубакара Нурмагомедова в поединке 27 марта в США, сообщил российский боец 23 марта.

«В углу будут Хавьер Мендес, Хабиб и Умар [Нурмагомедовы]», — цитирует Абубакара Нурмагомедова ТАСС.

На турнире UFC 260 Абубакар Нурмагомедов проведет бой против американца Джареда Гудена. На счету россиянина 15 побед, три поражения и одна ничья в ММА.