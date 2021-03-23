Американский тяжеловес Кертис Блейдс подробно рассказал о поражении нокаутом соотечественнику Деррику Льюису.

«Я уверенно забрал первый раунд, — сказал Блейдс репортеру LowKick MMA Джеймсу Линчу. — Я был быстрее, пробивал удары ногами, наносил джебы, удары локтями и коленями. Мы делали то, что обсуждали, и все шло отлично».

«В следующем раунде... Иногда, когда я становлюсь агрессивным и охочусь за тейкдауном, я забываю обо всем остальном и просто перехожу в режим тейкдауна. Вот где он меня поймал. Я опустил голову и пропустил апперкот, — объяснил Блейдс. — Уроки усвоены, и я хочу расти. Я уже вырос ментально, и я думаю, что физически навыки будут расти».

«Я ни в коем случае не думаю, что он лучше меня. Девять раз из десяти раз я бы уничтожил его», — добавил Блейдс.

Блейдс и Льюис сразились в ночь на 21 февраля в главном событии UFC Vegas 19. Победу нокаутом во втором раунде одержал Льюис.