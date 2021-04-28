Диллашоу получил травму и не сможет провести бой против Сандхагена

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу получил большое рассечение над глазом и теперь не сможет провести поединок против Кори Сандхагена.

Лига не стала рассматривать вариант замены соперника для Сандхагена, а вместо этого решила перенести поединок.

«С грустью сообщаю, что я снялся с боя, запланированного на 8-е мая, из-за рассечения, полученного от удара головой во время тренировки. Перенесите поединок как можно скорее», - написал Диллашоу в Instagram.

Бойцы должны были сразиться в ночь на 9 мая в Вегасе в главном событии UFC on ESPN 24.