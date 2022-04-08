Стерлинг рассказал о посланиях от российских болельщиков

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что не следит за тем, что о нем пишут болельщики в России.

«Мне приходило много сообщений от российских фанатов в директ. Я их не открываю. Некоторые хорошие, очень много плохих. Но были и позитивные», — сказал Стерлинг «Чемпионату».

Напомним, в ночь с 9 на 10 апреля американец проведет поединок против россиянина Петра Яна на турнире UFC 273 в Джексонвилле.

На счету 29-летнего Яна 16 побед и 2 поражения. В активе 32-летнего Стерлинга 20 побед и 3 поражения.