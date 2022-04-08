Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 00:21

Стерлинг рассказал о посланиях от российских болельщиков

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что не следит за тем, что о нем пишут болельщики в России.

«Мне приходило много сообщений от российских фанатов в директ. Я их не открываю. Некоторые хорошие, очень много плохих. Но были и позитивные», — сказал Стерлинг «Чемпионату».

Напомним, в ночь с 9 на 10 апреля американец проведет поединок против россиянина Петра Яна на турнире UFC 273 в Джексонвилле.

На счету 29-летнего Яна 16 побед и 2 поражения. В активе 32-летнего Стерлинга 20 побед и 3 поражения.

Источник: https://www.championat.com/
Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
4
0
Читайте также
«Выглядело глуповато». Как Карлсен выиграл самый сумасшедший турнир претендентов
Дерзко бросал вызовы, а потом кашлял кровью, но Кадыров запретил бросать ММА. Способен ли Хамзат Чимаев всерьез бороться за титул чемпиона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Конору Макгрегору предъявили шесть обвинений по делу об опасном вождении

Стерлинг по-русски обозвал Петра Яна на пресс-конференции
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости