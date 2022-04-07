Конору Макгрегору предъявили шесть обвинений по делу об опасном вождении

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор предстал перед судом по делу об опасном вождении, сообщает MMA Fighting.

Ирландцу грозит в общей сложности шесть обвинений в нарушении правил дорожного движения.

Будучи на скамье подсудимых спортсмен не сказал ни слова, а вот его адвокат заявил, что все необходимые документы (страховка и права), полицейским пригорода Лукан были предъявлены сегодня. Судья отпустил спортсмена под залог до 23 июня.

После заседания Макгрегор коротко обратился к журналистам со словами: «Возвращаюсь к тренировкам».

За опасное вождение ирландцу грозит штраф в размере до пяти тысяч евро или лишение свободы на шесть месяцев. В 2017 году его оштрафовали на 400 евро за превышение скорости.