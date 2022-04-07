Конору Макгрегору предъявили шесть обвинений по делу об опасном вождении
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор предстал перед судом по делу об опасном вождении, сообщает MMA Fighting.
Ирландцу грозит в общей сложности шесть обвинений в нарушении правил дорожного движения.
Будучи на скамье подсудимых спортсмен не сказал ни слова, а вот его адвокат заявил, что все необходимые документы (страховка и права), полицейским пригорода Лукан были предъявлены сегодня. Судья отпустил спортсмена под залог до 23 июня.
После заседания Макгрегор коротко обратился к журналистам со словами: «Возвращаюсь к тренировкам».
За опасное вождение ирландцу грозит штраф в размере до пяти тысяч евро или лишение свободы на шесть месяцев. В 2017 году его оштрафовали на 400 евро за превышение скорости.