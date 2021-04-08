Стерлинг может перенести матч-реванш с Яном из-за операции на позвоночнике

Матч-реванш российского бойца Петра Яна с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом может быть отложен до 2022 года из-за операции на позвоночнике.

«Я малость поломался, всплыли проблемы десятилетней давности. С каждым разом все хуже и хуже. Сейчас уже пришло время, когда стоит провести операцию. При одном из вариантов, которыми можно исправить мои проблемы, пройдет порядка девяти месяцев, прежде чем я смогу снова начать регулярно тренироваться на высоком уровне.

Или замена межпозвонкового диска на искусственный. По крайней мере, мне доктор сказал подождать от четырех с половиной до шести месяцев перед началом по-настоящему жестких тренировок. Этот вариант наиболее вероятен.

Мне уже через неделю после поединка предложили провести реванш 15 мая, когда я был… когда моя голова еще была не в этой вселенной. Но да, тогда я отказался от этого боя», - сказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу Middle Easy.

7 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 259 Ян лишился чемпионского пояса UFC в бою со Стерлингом. В четвертом раунде россиянин нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, был дисквалифицирован и лишен титула.