Харитонов подтвердил в показаниях, что в руках Яндиева в момент драки ничего не было

Российский боец ММА Сергей Харитонов дал уточняющие показания официальному следствию по драке с Адамом Яндиевым в ноябре прошлого года.

В поступивших в распоряжение «Спорт-Экспресс» материалах от источника, пожелавшего остаться неизвестным, Харитонов отрицает данное им ранее заявление о том, что в руках Яндиева в момент нанесения ударов был кастет или какой-либо другой предмет.

«В момент, когда у нас произошел конфликт мне показалось, что у него в руке был какой-то предмет, однако проанализировав ситуацию и драку позже понял, что у него в руках ничего не было», — ответил Харитонов на вопрос следствия о том, был ли какой-то предмет в руках Яндиева в момент ударов.

Сам Яндиев в разговоре со следствием также отрицает нахождение у него в руках какого-либо предмета в момент ударов.

«Нет, ничего не было», — сказал боец следствию.

Яндиев атаковал Харитонова 13 ноября 2020-го на турнире по ММА во дворце спорта «Лужники». На видеозаписи нападения видно, что Яндиев сначала что-то говорит Харитонову, который держит руки в карманах, а затем наносит серию боковых ударов. По словам Яндиева, Харитонов — до того, как получить по лицу — «послал его на три буквы». Сам Харитонов опровергает эти слова, утверждая, что он перед моментом атаки говорил Яндиеву спокойным тоном и без ненормативной лексики о финансовой задолженности.

Показания следствию. Фото «СЭ»