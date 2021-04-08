Петр Ян поздравил Мораеса с победой в бою с Джонсоном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в своем Twitter высказался о победе Адриано Мораеса в титульном поединке ONE Championship с американским бойцом UFC Деметриусом Джонсоном.

«Поздравляю Мораеса! Отличный удар коленом. Надеюсь, Джонсон сможет быстро восстановиться», — написал Ян.

Congrats to Adriano Moraes! Nice knee. And good to see DJ recovered quickly — Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) April 8, 2021

Поединок проходил в Сингапуре в ночь на 8 апреля 2021 года в главном событии ONE on TNT 1. Рефери остановил бой в середине второго раунда, когда Мораес отправил оппонента на канвас ударом справа, после которого в партере последовал удар коленом в голову и добивание.

Отметим, такой же прием Ян использовал в титульном поединке турнира UFC 259 в начале марта в бою с Алджэмейном Стерлингом.