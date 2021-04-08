Петр Ян поздравил Мораеса с победой в бою с Джонсоном
11:05
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в своем Twitter высказался о победе Адриано Мораеса в титульном поединке ONE Championship с американским бойцом UFC Деметриусом Джонсоном.
«Поздравляю Мораеса! Отличный удар коленом. Надеюсь, Джонсон сможет быстро восстановиться», — написал Ян.
Поединок проходил в Сингапуре в ночь на 8 апреля 2021 года в главном событии ONE on TNT 1. Рефери остановил бой в середине второго раунда, когда Мораес отправил оппонента на канвас ударом справа, после которого в партере последовал удар коленом в голову и добивание.
Отметим, такой же прием Ян использовал в титульном поединке турнира UFC 259 в начале марта в бою с Алджэмейном Стерлингом.
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