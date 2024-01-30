Стало известно, сколько Александр Емельяненко заработает за три боя в Ural FC

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о том, сколько российский боец Александр Емельяненко заработает за три боя в Ural FC.

«За три боя Александр заработает 20 миллионов рублей. В принципе, Емельяненко ждет хороший 2024 год. Главное, не бухать», — заявил Гаджиев на своем YouTube-канале.

Ранее президент лиги Ural FC Радмир Габдуллин сообщил, что Александр проведет в лиге минимум три боя. 25 января 42-летний Емельяненко подписал контракт с Ural FC.

Недавно Емельяненко находился в реабилитационном центре в Ингушетии. 26 мая 2023-го он победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».