Гаджиев назвал фаворита в противостоянии Вартаняна и Исмагулова

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему считает Эдуарда Вартаняна (25-4) фаворитом в бою с Дамиром Исмагуловым (24-3).

«Я думаю, что Эдик все-таки фаворит. Почему? Во-первых, Вартанян умеет психологически очень хорошо подходить к боям, разбирать соперников. Дамир немножко однобокий боец: борьба, борьба, переводы, тейкдауны и так далее. Крутой, но однобокий. Плюс Эдик тренировался в Америке, а что делал сейчас Дамир, большой вопрос. Поэтому мне кажется, что Вартанян — фаворит», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Вартанян и Исмагулов подерутся 2 марта в турнире «Наше Дело 82» в «Лужниках» в Москве. Поединок будет главным событием турнира.