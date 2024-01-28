Радмир Габдуллин: «Емельяненко проведет на Ural FC минимум три боя»

Президент лиги Ural FC Радмир Габдуллин прокомментировал подписание Александра Емельяненко (28-9).

«Александр проведет у нас минимум три боя. Мы заинтересованы сотрудничать с ним чем дольше, тем лучше. В то же время мы готовы отпустить его подраться в другом промоушене на один-два боя, если у него будет более выгодное предложение или много времени между боями, чтобы не было простоя. Скоро мы анонсируем его первый бой и соперника. Сейчас решаем, это будет февраль или март.

Наши юристы обсудили все вопросы с его менеджером и рассмотрели в том числе различные форс-мажорные ситуации. При этом мы с Александром пожали руки. Я лично верю его словам и его мотивации, вижу его искреннее желание вернуться в спорт и выступать. Он уже именитый спортсмен, и мы серьезная лига. Мы заинтересованы в продвижении и развитии нашей лиги, а он заинтересован в боях. На этом мы полностью сошлись", — рассказал Габдуллин в интервью Metaratings.

Ранее Емельяненко находился в реабилитационном центре в Ингушетии. 26 мая 2023-го Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».