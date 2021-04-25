Стали известны обладатели бонусов по итогам UFC 261
08:38
Камару Усман и Роуз Намаюнас получат дополнительные выплаты по итогам вечера смешанных единоборств UFC 261, сообщает Twitter промоушена 25 апреля.
Усман в главном поединке нокаутировал Хорхе Масвидаля, защитив титул в полусреднем весе в четвертый раз, а Намаюнас в со-главном событии вечера турнира отправила в нокаут Вейли Жанг, что помогло ей вернуть чемпионский пояс в минимальном весе.
CHAMP **** ?@USMAN84kg | @RoseNamajunas | @P3Protein pic.twitter.com/Q5L3zzHHyq— UFC (@ufc) April 25, 2021
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
За Глушенкова приятно, но проигрыш «Динамо» — аномален. «Локо» с таким настроем кого-то сильнее «Тамбова» мог и не обыграть
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю