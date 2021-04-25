Стали известны обладатели бонусов по итогам UFC 261

Камару Усман и Роуз Намаюнас получат дополнительные выплаты по итогам вечера смешанных единоборств UFC 261, сообщает Twitter промоушена 25 апреля.

Усман в главном поединке нокаутировал Хорхе Масвидаля, защитив титул в полусреднем весе в четвертый раз, а Намаюнас в со-главном событии вечера турнира отправила в нокаут Вейли Жанг, что помогло ей вернуть чемпионский пояс в минимальном весе.