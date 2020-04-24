Стал известен полный кард турнира UFC 249
22:25
Пресс-служба UFC сообщила о проведении турнира 9 мая в Джексонвилле в американском штате Флорида на VyStar Veterans Memorial Arena.
Главным событием UFC 249 станет бой за титул временного чемпиона мира между Тони Фергюсоном (25-3) и Джастином Гэтжи (21-2).
Доминик Круз проведет бой с чемпионм легчайшего дивизиона Генри Сехудо.
Также состоятся поединки: Дональд Серроне — Энтони Петтис, Джереми Стивенс — Келвин Каттар, Франсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк, Грег Харди — Йорган Де Кастро.
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