Стал известен полный кард турнира UFC 249

Пресс-служба UFC сообщила о проведении турнира 9 мая в Джексонвилле в американском штате Флорида на VyStar Veterans Memorial Arena.

Главным событием UFC 249 станет б ой за титул временного чемпиона мира между Тони Фергюсоном (25-3) и Джастином Гэтжи (21-2).

Доминик Круз проведет бой с чемпионм легчайшего дивизиона Генри Сехудо.

Также состоятся поединки: Дональд Серроне — Энтони Петтис, Джереми Стивенс — Келвин Каттар, Франсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк, Грег Харди — Йорган Де Кастро.