Сотникова назвала быстрой победу Хабиба

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова в Instagram отреагировала на победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. Российский боец победил в третьем раунде турнире UFC 242.

«Быстро», — написала Сотникова.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция