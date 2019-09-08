Сотникова назвала быстрой победу Хабиба
02:57
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова в Instagram отреагировала на победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. Российский боец победил в третьем раунде турнире UFC 242.
«Быстро», — написала Сотникова.
Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция
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