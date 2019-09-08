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Сотникова назвала быстрой победу Хабиба

02:57
История в Instagram Аделины Сотниковой. Фото instagram.com/adelina_sotnikova14
История в Instagram Аделины Сотниковой. Фото instagram.com/adelina_sotnikova14
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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова в Instagram отреагировала на победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. Российский боец победил в третьем раунде турнире UFC 242.

«Быстро», — написала Сотникова.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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