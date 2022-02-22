Состоялась церемония взвешивания участников турнира RCC Intro 19

В Екатеринбурге прошла официальная церемония взвешивания участников турнира RCC Intro 19.

Главным поединком вечера станет бой между Ильясом Хамзиным (8-2) и Луаном Сантьяго (16-5), в со-главном поединке встретятся «лександр Грозин (16-4-1) и Хосе Маркос (11-3).

Полные результаты взвешивания бойцов:

1-я пара, до 83,9 кг

84,40 кг — Николай Загребельный (1-0), Тамбов, Россия

84,75 кг — Игорь Цой (2-2), Волгоград, Россия

2-я пара, до 97 кг

97,30 кг — Владислав Самонов (дебют), Санкт-Петербург, Россия

97,05 кг — Евгений Фесенко (дебют), Тюмень, Россия

3-я пара, до 57 кг

57,18 кг — Халим Назрулоев (3-0), Екатеринбург, Россия

57,16 кг — Иван Паршиков (7-1), Москва, Россия

4-я пара, до 65,8 кг

65,95 кг — Иван Бондарчук (4-2), Екатеринбург, Россия

66,20 кг — Мубориз Умаров (8-2), Санкт-Петербург, Россия

5-я пара, до 67 кг

68,60 кг — Дмитрий Михайлиди (4-2), Омск, Россия

66,55 кг — Валерий Пак (6-3), Ростов-на-Дону, Россия

6-я пара, до 65,8 кг

66,20 кг — Константин Симонов (5-2), Екатеринбург, Россия

66,25 кг — Александр Данилов (10-6), Москва, Россия

7-я пара, до 61,2 кг

61,70 кг — Бехзод Усмонов (7-4), Екатеринбург, Россия

62,15 кг — Максим Усоян (6-3), Екатеринбург, Россия

8-я пара, до 70,3 кг

70,75 кг — Илья Ерастов (6-3), Санкт-Петербург, Россия

70,75 кг — Иван Сопивской (6-2), Омск, Россия

9-я пара, до 70,3 кг

70,45 кг — Игорь Олчонов (5-1), Омск, Россия

70,35 кг — Олег Манжуев (9-2), Краснодар, Россия

10-я пара, до 77,1 кг

70,70 кг — Александр Грозин (16-4-1), Талица, Россия

70,25 кг — Хосе Маркос (11-3), Куритиба, Бразилия

11-я пара, до 77,1 кг

77,30 кг — Ильяс Хамзин (8-2), Екатеринбург, Россия

77,00 кг — Луан Сантьяго (16-5), Форталеза, Бразилия