«Я боксирую всю жизнь». Исмаилов ответил критикам перед боем с Дуродолой

Исмаилов перед боем с Дуродолой заявил, что он боксирует всю жизнь

Российский боец ММА Магомед Исмаилов перед поединком с Дуродолой в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провел тренировку с бывшим чемпионом мира по версиям WBC / WBA / IBF Костей Цзю.

После нее он заявил, что не согласен с мнением многих экспертов, что у него не будет шанса в этом поединке из-за отсутствия боксерского опыта.

«Я тоже занимаюсь этим всю жизнь. Я тоже боксирую всю жизнь, пусть и не на профессиональном ринге, — приводит слова Исмаилова РЕН ТВ. — Но ко мне приходят мастера спорта-международники, мы с ними боксируем. Когда меня видят в ММА, они (эксперты) видят немного корявую технику, потому что мне приходится разрываться — переходить в ноги. Другая работа. Где-то корявая, кривая. Но эта работа подготавливает мой вход в борьбу. В данном случае, когда приходят боксеры, мы просто боксируем. И моя техника немножечко отличается от техники, которую я демонстрирую в ММА».

Напомним, что «Бойцовский клуб РЕН ТВ Исмаилов против Дуродолы» пройдет 25 февраля.

В соглавном бою на ринге встретятся чемпион мира по боксу Марк Петровский с Коллинсом Ойялом. Также в рамках шоу состоится поединок Максима Топора со своим бывшим тренером Альбертом Кармазяном.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.