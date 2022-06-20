Соннен рассказал, почему попытки Оливейры избежать боя с Махачевым вызывают еще больший ажиотаж

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что Чарльз Оливейра (33-8) выбрал неправильную стратегию отказа от боя с Исламом Махачевым (22-1), утверждая, что он легко побьет россиянина.

«Оливейра пытается избежать боя с Исламом, убедив мир в том, что он с легкостью победит Махачева, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Он рассчитывает, что никто не захочет читать книгу, финал которой уже известен. Это интересная стратегия, выглядит вполне логичной. Однако в данной ситуации это стратегия играет против самого Чарльза. Пытаясь убедить нас в том, что он побьет Махачева, это вызывает еще больший интерес к их поединку».

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.