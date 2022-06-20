Джон Маккарти прокомментировал решение Магомедшарипова завершить карьеру

Бывший рефери Джон Маккарти заявил, что ему обидно, что российский боец UFC Забит Магомедшарипов (18-1) завершил карьеру, потому что он показывал зрелищные бои и был непобежденным в UFC бойцом.

«Обидно, что Забит завершил карьеру, — отметил Маккарти на своем подкасте Weighing In. — Он был очень хорош, в UFC он был непобежденным, и выглядел просто фантастически против каждого оппонента. Забит одолел Кэлвина Каттара, но травмы не позволили ему продолжать в том же духе. Его бои доставляли мне огромное удовольствие — это все равно, что смотреть, как дерется Авраам Линкольн».

Магомедшарипов провел в UFC шесть боев и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою он одолел Кэлвина Каттара (23-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.