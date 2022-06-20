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Евлоев прокомментировал решение Магомедшарипова завершить карьеру бойца

Давид Хачатрян
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Мовсар Евлоев.

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев прокомментировал решение Забита Магомедшарипова закончить карьеру бойца.

«У Забита был очень хороший шанс стать чемпионом, он практически был на пороге титульного боя. Но у всех карьеры складываются по-разному. Может быть, у него свои проблемы или свое видение по поводу того, продолжать или нет. Так что я в любом случае поддерживаю его выбор и не могу не отметить, что он являлся одним из величайших бойцов этого дивизиона за последние несколько лет», — сказал Евлоев «СЭ».

Ранее стало известно о том, что Магомедшарипов официально заканчивает карьеру бойца. Россиянин выступал в полулегком весе UFC и являлся одним из главных претендентов на титул. На его счету в ММА 18 побед и 1 поражение.

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