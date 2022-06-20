Евлоев прокомментировал решение Магомедшарипова завершить карьеру бойца

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев прокомментировал решение Забита Магомедшарипова закончить карьеру бойца.

«У Забита был очень хороший шанс стать чемпионом, он практически был на пороге титульного боя. Но у всех карьеры складываются по-разному. Может быть, у него свои проблемы или свое видение по поводу того, продолжать или нет. Так что я в любом случае поддерживаю его выбор и не могу не отметить, что он являлся одним из величайших бойцов этого дивизиона за последние несколько лет», — сказал Евлоев «СЭ».

Ранее стало известно о том, что Магомедшарипов официально заканчивает карьеру бойца. Россиянин выступал в полулегком весе UFC и являлся одним из главных претендентов на титул. На его счету в ММА 18 побед и 1 поражение.