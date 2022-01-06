Экс-боец UFC и Bellator американец Чейл Соннен рассказал, почему Хабиб Нурмагомедов не стал ломать руку Джастину Гэтжи.

«Я был фанатом Хабиба, но даже не знал, насколько он хорош, пока он не сразился с Гэтжи, — сказал Чейл Соннен на своем одноименном подкасте. — Итак, Хабиб перекатился на спину, вышел на рычаг локтя, но не стал его проводить, поскольку, как он сообщил позже, он увидел мать Джастина в первом ряду. Он знал, что Джастин захочет обнять свою мать после боя, поэтому не стал ломать ему руку. Я думаю, что Хабиб говорил правду, потому что я видел, как он отпустил ту руку. Я видел, как он посмотрел в толпу и отпустил руку».

Нурмагомедов и Гэтжи провели бой в октябре 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Хабиб победил Джастина удушающим приемом (треугольник) во втором раунде и сразу после боя объявил о завершении карьеры. Всего на счету непобежденного россиянина 29 побед.