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Сегодня, 10:23

Хабиб: «Махачев, пора возвращать пояс UFC домой»

Хабиб сказал, что Махачеву нужно вернуть пояс UFC домой
Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву, который одержал победу над Бобби Грином в поединке UFC Vegas 49.

«Ты проделал большую работу, брат, и заслуженно занимаешь позицию первого претендента на пояс и являешься, на мой взгляд, лучшим легковесом в мире. Люди могут говорить все что угодно, но в этом спорте я давно, и я знаю, о чем говорю.

Твоя работоспособность, дисциплина, трудолюбие и режим скоро дадут свои плоды.
Пора возвращать пояс домой. Мои поздравления, брат, Ислам Махачев", — написал Нурмагомедов в Instagram.

На счету 30-летнего Махачева 22 победы и одно поражение.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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