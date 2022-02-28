Хабиб: «Махачев, пора возвращать пояс UFC домой»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву, который одержал победу над Бобби Грином в поединке UFC Vegas 49.

«Ты проделал большую работу, брат, и заслуженно занимаешь позицию первого претендента на пояс и являешься, на мой взгляд, лучшим легковесом в мире. Люди могут говорить все что угодно, но в этом спорте я давно, и я знаю, о чем говорю.

Твоя работоспособность, дисциплина, трудолюбие и режим скоро дадут свои плоды.

Пора возвращать пояс домой. Мои поздравления, брат, Ислам Махачев", — написал Нурмагомедов в Instagram.