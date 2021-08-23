Хабиб Нурмагомедов назвал ринг-герлз самыми ненужными людьми в ММА

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что ринг-герлз совершенно не нужны в смешанных единоборствах.

«Я никого не хочу обидеть, но ринг-герлз — это самые ненужные люди в единоборствах, — сказал Хабиб журналистам на пресс-конференции. — Какую функцию они носят? Ну выведите на экране, что второй раунд идет и все. Это мое личное мнение, и я не хочу его кому-то навязывать. Чем они занимаются? Они спорт развивают или помогают людям понять, какой идет раунд? Я понимаю, что это сложилось исторически, но в истории тоже есть много моментов, которые были неправильными. Мы зачем читаем историю? Чтобы в будущем не совершать ошибок тех, кто был до нас. А история показывает, что они вообще не нужные люди».

На счету 32-летнего Нурмагомедова в ММА 29 побед в 29 поединках. Он завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи в октябре прошлого года.