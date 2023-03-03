Слипенко считает, что пауза может сыграть на пользу Джонсу в бою с Ганом

Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко поделился ожиданиями от поединка между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом, который состоится в ночь на 5 марта на UFC 285.

«Сколько бы не было в октагоне Джонса, он остается великим чемпионом и бойцом. Пауза может сыграть ему на пользу. Уверен, что он будет готов психологически. У Сирила есть с этим проблемы. Он — ментально неустойчив. За счет уверенности в себе и давления на Гана, он снова может стать чемпионом. Ключевым фактором станет борьба. У Гана были проблемы с Фрэнсисом Нганну, который не очень крутой борец. Но совершал переводы. В скорости Джонс точно не проиграет Гану. Он может просчитать движения соперника, чтобы спроецировать их на борьбу», — приводит слова Слипенко MMA.Metaratings.ru.