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Сегодня, 20:25

Слипенко считает, что пауза может сыграть на пользу Джонсу в бою с Ганом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко поделился ожиданиями от поединка между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом, который состоится в ночь на 5 марта на UFC 285.

«Сколько бы не было в октагоне Джонса, он остается великим чемпионом и бойцом. Пауза может сыграть ему на пользу. Уверен, что он будет готов психологически. У Сирила есть с этим проблемы. Он — ментально неустойчив. За счет уверенности в себе и давления на Гана, он снова может стать чемпионом. Ключевым фактором станет борьба. У Гана были проблемы с Фрэнсисом Нганну, который не очень крутой борец. Но совершал переводы. В скорости Джонс точно не проиграет Гану. Он может просчитать движения соперника, чтобы спроецировать их на борьбу», — приводит слова Слипенко MMA.Metaratings.ru.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/slipenko-pauza-mozhet-sygrat-na-polzu-dzhonsu-v-boyu-s-ganom-232475/
Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
ММА
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