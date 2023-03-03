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Сегодня, 19:14

Олейник заявил, что Джонс может создать для Гана опасность в партере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец, выступавший в UFC, Алексей Олейник поделился своим мнением о противостоянии за титул чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса и Сирила Гана.

«Оба парня мне интересны и нравятся. Джонс заслуженный и опытный выдающийся боец, Ган — молодой, непробитый, талантливый, мощный универсальный спортсмен. Бой мне самому интересен. Джонс всегда был уникумом, и если повлияет на него изменение веса, то думаю максимум настолько, что его сравняет со скоростно-силовыми качествами стандартного тяжа. Также, думаю Джонс может создать большую опасность в партере для Гана», — приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru.

Утром 5 марта в главном бою турнира UFC 285 в Лас-Вегасе легендарный американец Джон Джонс и француз Сирил Ган разыграют вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/oleinik-dzhons-mozhet-sozdat-dlya-gana-opasnost-v-partere-232461/
Алексей Олейник
Сирил Ган
UFC
ММА
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