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Сегодня, 20:28

Слипенко заявил, что не видит соперниц для Валентины Шевченко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко поделился ожиданиями от поединка Валентины Шевченко с мексиканкой Алексой Грассо.

«Пока я не вижу соперницы для Валентины Шевченко. Она стопроцентно должна пройти Грассо. Главное избежать недооценки соперницы, потому что мексиканка — молодая, голодная, ей нечего терять и она идет за титулом. Валентине нужно грамотно работать в этом направлении, а по навыкам она превосходит всех в своем дивизионе», — приводит слова Слипенко MMA.Metaratings.ru.

Шевченко проведет свою очередную защиту титула в наилегчайшем весе 5 марта в со-главном событии турнира UFC 285 в Лас-Вегасе против идущей на серии из четырех побед мексиканки Алексы Грассо.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/slipenko-ne-vizhu-sopernic-dlya-valentiny-shevchenko-232503/
UFC
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