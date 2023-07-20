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Слипенко и Гаджидаудов показали одинаковый вес перед боем за титул чемпиона ACA в полусреднем весе

Руслан Минаев
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В Москве состоялось взвешивание перед турниром ACA 160, который состоится на «ЦСКА Арене» 21 июля.

Участники главного боя вечера, Виталий Слипенко и Устармагомед Гаджидаудов показали одинаковый вес — 77,6 кг. В поединке будет разыгран чемпионский пояс Слипенко в полусреднем весе.

Победитель противостояния встретится с Альбертом Туменовым в финале гран-при полусредневесов.

У 28-летнего Слипенко в ММА — 16 побед и четыре поражения. Свой последний бой россиянин провел 16 декабря 2022-го. Тогда он победил нокаутом соотечественника Абубакара Вагаева на АСА 149.

На счету 32-летнего Гаджидаудова 16 побед и 6 поражений в ММА. 17 марта 2023 года россиянин единогласным решением судей победил соотечественника Лом-Али Нальгиева на турнире ACA 154.

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