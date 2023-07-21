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Корешков считает Ларкина одним из самых опасных бойцов в дивизионе

Виктория Кравченко
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Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков рассказал о своей подготовке к поединку с Лоренцом Ларкиным.

«Любой хороший выпад в поединке, приводящий к победе, можно назвать случайностью. Но случайности не случайны. Тяжело оценивать состояние Лоренца по тому бою, поскольку он закончился буквально в начале раунда. Поэтому тяжело оценить его форму. За четыре года после боя со мной он провел порядка пяти поединков. Один без результата, остальные выиграл. Поэтому он в хорошей форме. Ларкин — один из самых опасных соперников в дивизионе. В нем очень хорошо и гармонично сливаются техника, сила, скорость. Самые необходимые данные для хорошего нокаутера. Возможно, он в лучших кондициях в карьере. Семь побед подряд. Человек на кураже и уверенно себя чувствует, что и показывают его бои», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Реванш между Корешковым и Ларкиным состоится 30 июля в рамках совместного турнира Bellator и RIZIN. В октябре 2019 года россиянин уступил американцу раздельным решением судей на турнире Bellator 229.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/andrei-koreshkov-larkin-odin-iz-samykh-opasnykh-boicov-v-divizione-267744/
Андрей Корешков
Лоренц Ларкин
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