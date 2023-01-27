Следующим соперником Макгрегора может стать Фергюсон

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон заявил, что получил приглашение принять участие в бойцовском реалити-шоу The Ultimate Fighter в качестве второго тренера. Первым тренером может стать Конор Макгрегор.

«Меня попросили принять участие в TUF в роли тренера против толстоголового или любого другого на мое усмотрение, если этот пожиратель пирожных откажется. Я готов к этому в любое время и в любом месте. Но я выбираю Макгрегора», — написал Фергюсон в Twitter.

В последнем поединке Фергюсон удушающим приемом уступил Нейту Диасу. Всего на счету Фергюсона 25 побед и 8 поражений.

В активе Макгрегора 22 победы и 6 поражений. В июле 2021 года ирландец техническим нокаутом уступил Дастину Порье.