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27 января, 12:51

Следующим соперником Макгрегора может стать Фергюсон

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон заявил, что получил приглашение принять участие в бойцовском реалити-шоу The Ultimate Fighter в качестве второго тренера. Первым тренером может стать Конор Макгрегор.

«Меня попросили принять участие в TUF в роли тренера против толстоголового или любого другого на мое усмотрение, если этот пожиратель пирожных откажется. Я готов к этому в любое время и в любом месте. Но я выбираю Макгрегора», — написал Фергюсон в Twitter.

В последнем поединке Фергюсон удушающим приемом уступил Нейту Диасу. Всего на счету Фергюсона 25 побед и 8 поражений.

В активе Макгрегора 22 победы и 6 поражений. В июле 2021 года ирландец техническим нокаутом уступил Дастину Порье.

Конор Макгрегор
Тони Фергюсон
UFC
ММА
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