Рокхолд считает, что Махачев будет долго лидировать в рейтинге P4P

Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд считает, что россиянин Ислам Махачев будет долго лидировать в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категориях (P4P) в случае победы над Алексом Волкановски.

«Не думаю, что кто-то прямо сейчас составит ему (Махачеву. — Прим. «СЭз) конкуренцию, — сказал Рокхолд в интервью YouTube-каналу Helen Yee. — Да, есть бойцы, у которых есть шанс панчера. Это дикий мир боев, но ему (Махачеву. — Прим. «СЭ») следует придерживаться своего плана и пройти Волкановски, а дальше шаг за шагом [лидировать в рейтинге]».

Махачев и Волкановски сразятся на турнире UFC 284, который состоится в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).