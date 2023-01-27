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27 января, 13:05

Рокхолд считает, что Махачев будет долго лидировать в рейтинге P4P

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд считает, что россиянин Ислам Махачев будет долго лидировать в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категориях (P4P) в случае победы над Алексом Волкановски.

«Не думаю, что кто-то прямо сейчас составит ему (Махачеву. — Прим. «СЭз) конкуренцию, — сказал Рокхолд в интервью YouTube-каналу Helen Yee. — Да, есть бойцы, у которых есть шанс панчера. Это дикий мир боев, но ему (Махачеву. — Прим. «СЭ») следует придерживаться своего плана и пройти Волкановски, а дальше шаг за шагом [лидировать в рейтинге]».

Махачев и Волкановски сразятся на турнире UFC 284, который состоится в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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