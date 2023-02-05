Президент Bellator: «Федор действительно величайший боец. Он заслужил право считаться таковым»

Президент Bellator Скотт Кокер высказался о завершении карьеры российского ММА бойца Федора Емельяненко.

«Да, Федор действительно величайший боец. Он заслужил право считаться таковым. Я счастлив, что мы работали вместе и имеем дружеские отношения. Поздравляю Федора с завершением карьеры, это было прекрасное время», — приводит слова Кокера ТАСС.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения от Райана Бейдера (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.

За всю карьеру на счету 46-летнего россиянина 40 побед и 7 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.