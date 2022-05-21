Скончался обладатель Кубка мира по самбо, экс-боец Rings Николай Зуев

21 мая в Екатеринбурге в возрасте 64 лет скончался обладатель Кубка мира по самбо 1984 года, один из первых российских бойцов в японской лиге Rings Николай Зуев. В последние годы Зуев испытывал проблемы с сердцем, перенес два инфаркта.

Зуев — яркий представитель школы самбо «Уралмаш». Наряду со своим наставником, чемпионом мира по самбо Александром Федором, считался одним из сильнейших самбистов по работе в партере.

В первой половине 2000-х принимал активное участие в подготовке Федора Емельяненко к боям в Pride — в частности, к титульному поединку с Антонио Родриго Ногейрой в 2003 году (Емельяненко одержал победу единогласным решением судей, ловко нейтрализуя попытки мастера джиу-джитсу Ногейры поймать его на прием). Также тренировал известного российского бойца ММА Сергея Харитонова.

В 1993 году провел в Екатеринбурге первый в России турнир Rings. Возглавлял спортивный клуб «Родина».

«Спорт-Экспресс» выражает соболезнования родным и близким Николая Николаевича!