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Сегодня, 14:20

Алексей Тищенко перед боем с Нехомаром Сермено рассказал о его слабой стороне

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко рассказал о настрое на бой с экс-чемпионом мира по версии WBA Нехомаром Сермено. Он также рассказал о слабой стороне его соперника.

«Он постоянно выступает, также у него большой опыт профессиональный. Там много 12-раундовых боев, у меня такого опыта нет, только олимпийские внутри раунда. Какие сильные стороны? Ну достаточно стандартный соперник, наверное, все. Слабые стороны... может быть одна из таких слабых сторон: он выступал в категории 55 кг, мы сейчас будем боксировать 63,5. Это не говорит о том, что он весил 55, естественно все профессионалы сбрасывают вес, я не знаю, какой у него натуральный вес — 60, 65 кг. Ну это, по возрасту чуть старше меня, на 3-4 года», — цитирцет Тищенко РЕН ТВ.

Их бой с станет одним из главных событий турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске, который запланирован на 27 мая.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/977666-tishchenko-poobeshchal-ustroit-sibirskii-priem-sermeno
ММА
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