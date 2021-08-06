Джастин Гэтжи: «По-прежнему считаю, что Оливейра из тех, кто ломается и сдается»

Бывший претендент на пояс UFC в легком весе Джастин Гэтжи продолжает считать, что у чемпиона дивизиона Чарльза Оливейры есть проблемы с духом.

«Я думаю, Порье выиграет у Оливейры, — сказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу UFC. — По-прежнему считаю, что где-то глубоко внутри Чарльз Оливейра ментально слабый. Даже не глубоко, это на поверхности. Майкл Чэндлер все это показал.

Поэтому Порье сломает его. Давлением или большим желанием, но сломает. Пусть Оливейра покажет, что он не из тех, кто ломается, потому что я до сих пор не впечатлен».

15 мая Оливейра нокаутировал Чэндлера и стал новым чемпионом UFC в легком весе. Гэтжи проведет поединок против Чэндлера 6 ноября на UFC 268.