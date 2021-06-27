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Сирил Ган: «Горжусь тем, что разделил октагон с таким воином, как Волков»

05:01
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Французский боец UFC Сирил Ган прокомментировал победу над россиянином Александром Волковым на турнире UFC Fight Night 190.

«Горжусь этой битвой и тем, что разделил октагон с таким воином, как Александр Волков. Было тяжело, но это подтвердило, что в одном ряду с лучшими в мире. Пусть начнется следующая глава», — написал Ган в Twitter.

Бой продлился все пять раундов. Ган победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46). Соперники оспаривали статус следующего претендента на титул в тяжелом весе.

32-летний россиянин одержал 33 победы в ММА при девяти поражениях. У 31-летнего француза девять побед в девяти поединках.

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