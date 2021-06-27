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Волков о поражении Сирилу Гану: «Пересмотрев бой, мне не кажется все так очевидно»

07:17
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Российский боец Александр Волков прокомментировал поражение от француза Сирила Гана в главном бою турнира UFC Vegas 30.

«Бой был тяжелый и равный, и пересмотрев его, мне не кажется все так очевидно. Но я смотрю на него со своей стороны. Не важно проиграл ты или нет, главное — ты не выиграл! Мне есть куда расти и над чем работать, но в этом и заключается путь, и у каждого он свой. Спасибо тем кто рядом! Вернусь в дело как можно скорее!» — написал Волков в Instagram.

Публикация от Alexander Volkov (@volkov_alex)

Бой продлился все пять раундов. Ган победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46). Соперники оспаривали статус следующего претендента на титул в тяжелом весе.

32-летний россиянин одержал 33 победы в ММА при девяти поражениях. У 31-летнего француза девять побед в девяти поединках.

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