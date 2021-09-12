Силва вызвал братьев Пол на бой против него и Белфорта

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва хочет, чтобы в будущем братья Пол подрались против него и Витора Белфорта в рамках одного турнира.

«Витор впереди меня. Я думаю, что Оскар Де Ла Хойя нужно сразиться с ним. А затем у Джейка Пола и его брата будет возможность сразиться со мной и Витором. Знаете, это хороший поединок», — сказал Сильва на пресс-конференции после турнира.

Накануне в Голливуде Силва нокаутировал в первом раунде экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Тито Ортиса.